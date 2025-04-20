У НАТО «завибрировало» от инициатив «безбашенных» прибалтов

Елена Острякова.  
20.04.2025 18:27
  (Мск) , Москва
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Дзен, Диверсии, НАТО, Общество, Политика, Прибалтика, Провокации, Россия, Скандал


Латвия и Литва готовятся вслед за Эстонией принять законы, которые наделят силы обороны и ВМС этих стран правом применять силу к любым судам, «подозреваемым в намерении» повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить. Однако в НАТО не спешат поддерживать смелые инициативы прибалтов.

Об этом эксперт по энергетике Владимир Бобылев заявил «Геоэнергетике.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Латвия и Литва готовятся вслед за Эстонией принять законы, которые наделят силы обороны и...

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«В НАТО, как ни странно, в общем собрались разумные люди, и они понимают, что не только у них на Балтике военные корабли имеются. Если вы собираетесь нападать на гражданские суда и их захватывать, это называется пиратство. И те страны, чьи суда вы будете захватывать, в праве либо защищать их самостоятельно, либо просить о помощи страну, у которой на Балтике есть военные корабли. А это, прежде всего, Россия.

Поэтому у НАТО что-то в какой-то момент завибрировало, и они перестали что-то активно заявлять. Но прибалтийские страны, судя по всему, какие-то безбашенные», – сказал Бобылев.

Он считает, что по сравнению с конфликтом, в который втягивают страны Прибалтики, НАТО конфликт на Украине «покажется детским утренником».

«С учетом того, что их флоты, какими бы маленькими они не были, принадлежат странам, входящим в НАТО, то когда прилетит ответочка по какому-то катеру, который попытается остановить танкер с флагом Джибути, или Кипра, он призовет на помощь Россию. Тогда до полномасштабного конфликта между Россией и НАТО рукой подать. Вот кому сейчас это нужно?», – сказал Бобылев.

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