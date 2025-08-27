Трамп в панике пытается остановить войну, которую выигрывает Россия – Латынина

Максим Столяров.  
27.08.2025 21:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 400
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Дональд Трамп очень хочет прекращения конфликта на Украине – не столько ради мира, сколько для того, чтобы остановить то, что натворила предыдущая администрация американских неоконсерваторов.

Об этом каналу-иноагенту «Живой гвоздь» заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп очень хочет прекращения конфликта на Украине – не столько ради мира, сколько...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трамп заинтересован в остановке войны, как американский президент, и вовсе не потому, что он давал какие-то обещания. Просто, одна из главных причин этой войны – это, конечно, американские неоконы, для которых было очень выгодно, что Украина стирается о Россию, и которые действительно вели на территории Украины прокси-войну с Россией.

Когда оказалось, что Америка эту прокси-войну не выигрывает, что несмотря на взаимные потери, взаимные стирания и на большой ущерб, нанесённый российской экономике этой войной, Россия эту войну выигрывает, вот сейчас Америка как государство – заинтересовано в том, чтобы остановить эту войну», – сказала Латынина.

«Когда этот камень катится вниз, и только один игрок – глава США – заинтересован в том, чтобы война закончилась, прежде чем камень упадёт… и это кончится сокрушительным поражением Украины, и это станет очередным Афганистаном или Вьетнамом для Америки – этот игрок не имеет в своём распоряжении серьёзных инструментов.

Он не имеет инструментов для того, чем давить на Путина, и что предложить Путину. Вопрос, первое: каким образом эта война остановится? А второе, зачем её останавливать России, если Россия имеет в данный момент преимущество?», – рассуждала либералка-беглянка.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить