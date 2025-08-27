Трамп в панике пытается остановить войну, которую выигрывает Россия – Латынина
Дональд Трамп очень хочет прекращения конфликта на Украине – не столько ради мира, сколько для того, чтобы остановить то, что натворила предыдущая администрация американских неоконсерваторов.
Об этом каналу-иноагенту «Живой гвоздь» заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп заинтересован в остановке войны, как американский президент, и вовсе не потому, что он давал какие-то обещания. Просто, одна из главных причин этой войны – это, конечно, американские неоконы, для которых было очень выгодно, что Украина стирается о Россию, и которые действительно вели на территории Украины прокси-войну с Россией.
Когда оказалось, что Америка эту прокси-войну не выигрывает, что несмотря на взаимные потери, взаимные стирания и на большой ущерб, нанесённый российской экономике этой войной, Россия эту войну выигрывает, вот сейчас Америка как государство – заинтересовано в том, чтобы остановить эту войну», – сказала Латынина.
«Когда этот камень катится вниз, и только один игрок – глава США – заинтересован в том, чтобы война закончилась, прежде чем камень упадёт… и это кончится сокрушительным поражением Украины, и это станет очередным Афганистаном или Вьетнамом для Америки – этот игрок не имеет в своём распоряжении серьёзных инструментов.
Он не имеет инструментов для того, чем давить на Путина, и что предложить Путину. Вопрос, первое: каким образом эта война остановится? А второе, зачем её останавливать России, если Россия имеет в данный момент преимущество?», – рассуждала либералка-беглянка.
