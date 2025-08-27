Дональд Трамп очень хочет прекращения конфликта на Украине – не столько ради мира, сколько для того, чтобы остановить то, что натворила предыдущая администрация американских неоконсерваторов.

Об этом каналу-иноагенту «Живой гвоздь» заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трамп заинтересован в остановке войны, как американский президент, и вовсе не потому, что он давал какие-то обещания. Просто, одна из главных причин этой войны – это, конечно, американские неоконы, для которых было очень выгодно, что Украина стирается о Россию, и которые действительно вели на территории Украины прокси-войну с Россией. Когда оказалось, что Америка эту прокси-войну не выигрывает, что несмотря на взаимные потери, взаимные стирания и на большой ущерб, нанесённый российской экономике этой войной, Россия эту войну выигрывает, вот сейчас Америка как государство – заинтересовано в том, чтобы остановить эту войну», – сказала Латынина.