«Трамп – это проклятие для нас» – польский русофоб-экономист

Конфискация замороженных в ЕС российских активов зависит от позиции США, но те показывают, что Россия для Вашингтона важнее, чем Европа и Украина.

Об этом в эфире «Новости live» заявил экс-заместитель госсекретаря в министерстве экономики Польши Петр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«От Соединённых Штатов идёт двойной посыл. У США есть пять миллиардов замороженных средств РФ, но они против того, чтобы эти деньги передавать Украине. Одновременно они официально говорят, что не против, чтобы те деньги, которые есть в Европе, были предназначены на покупки американского оружия, которое будет передано Украине. Короче, они из этих денег хотят финансировать свой ВПК», – обращает внимание русофоб.

Кроме того, по его словам, проблемой для США стало и то, что Россия перешла на расчеты в юанях в мировой торговле, а потому Вашингтон против конфискации этих денег.