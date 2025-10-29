«ТЦК могут по беспределу мобилизовать кого угодно» – ВСУшник о том, как на улицах хватают шизофреников

Вадим Москаленко.  
29.10.2025 13:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 314
 
Дзен, Мобилизация, Украина


ТЦК не несут никакой ответственности за насильственную мобилизацию непригодных к службе инвалидов. Об этом на канале «Характер» заявил ВСУшник Владимир Шередега, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Бывают такие случаи, когда у одного человека есть заключение ВЛК о полной пригодности к военной службе, и вторая группа инвалидности по шизофрении. Человек недееспособен, даже не знал свой диагноз.

Проблема в том, что ТЦК может мобилизовать по беспределу абсолютно кого угодно. За полдня провести через комиссии, сделать документы, отвезти в учебный центр.

Даже несмотря на то, что человек непригоден к службе по здоровью, или имеет право на отсрочку», – сказал Шередега.

«Для ТЦК, которые мобилизуют таких людей, не предусмотрены никакие механизмы контроля и ответственности. За то, что ТЦК мобилизовали человека, который по прибытию в часть может сразу подавать документы об увольнении, им не предусмотрено никакой ответственности.

Все делают то, что хотят. А показатели мобилизации – это просто цифры. Если мобилизовано 15 человек в день в районе, ТЦК отчитались начальству. А из них часть шизофреников или родственники одиноких инвалидов.

Для этого есть батальон резерва, это такой отстойник, куда сбрасывают всех с боевых частей после ранений, кто бухает, или наркоманов. То есть, людей, которые никому не нужны, но оснований для увольнения нет», – описывает ситуацию ВСУшник.

