«ТЦК могут по беспределу мобилизовать кого угодно» – ВСУшник о том, как на улицах хватают шизофреников

ТЦК не несут никакой ответственности за насильственную мобилизацию непригодных к службе инвалидов. Об этом на канале «Характер» заявил ВСУшник Владимир Шередега, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Бывают такие случаи, когда у одного человека есть заключение ВЛК о полной пригодности к военной службе, и вторая группа инвалидности по шизофрении. Человек недееспособен, даже не знал свой диагноз. Проблема в том, что ТЦК может мобилизовать по беспределу абсолютно кого угодно. За полдня провести через комиссии, сделать документы, отвезти в учебный центр. Даже несмотря на то, что человек непригоден к службе по здоровью, или имеет право на отсрочку», – сказал Шередега.