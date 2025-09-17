США и страны Европы должны думать об Украине, а не устраивать торги по поводу антироссийских санкций. Об этом в интервью британскому телеканалу SkyNews заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он раскритиковал Дональда Трампа, который сказал ранее, что усилит санкции, но только если все члены НАТО откажутся от торговли с Россией.

