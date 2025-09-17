Так нечестно! Вы должны думать об Украине, а не о торговле с Россией, – Зеленский ругает ЕС и США
США и страны Европы должны думать об Украине, а не устраивать торги по поводу антироссийских санкций. Об этом в интервью британскому телеканалу SkyNews заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Он раскритиковал Дональда Трампа, который сказал ранее, что усилит санкции, но только если все члены НАТО откажутся от торговли с Россией.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я считаю, что Америка достаточно сильна, чтобы принимать решения самостоятельно. Я считаю, что Дональд Трамп самостоятельно может нам дать противовоздушную оборону, достаточное количество систем. В Америке этого достаточно. Я считаю, что санкций достаточно в Америке, чтобы нанести удар российской экономике. И силы у Дональда Трампа достаточно для того, чтобы Путин его боялся. Европа в данном случае должна идти в союзе с США. И, безусловно, это сильная помощь американцам давить на Путина. Но мы должны знать, что мы не можем ждать, когда все страны Европы остановят те или иные моменты с Россией, нефтяные или газовые…
Всем странам надо прекратить думать о себе и своих будущих отношениях с русскими, а больше думать об Украине, потому что это сегодня и сейчас. И каждый день их торговли между собой, кто какие санкции будет накладывать на русских, каждый день стоит много-много жизней наших граждан. Это очень опасно и нечестно», – пожаловался Зеленский.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: