«Спортмастер» просит власти России остановить поток «серого» импорта велосипедов из Китая

Российские производители велосипедов вынуждены сворачивать производство из-за резкого увеличения «серого» импорта из Китая. Об этом на круглом столе в Софеде заявил Станислав Анушин, директор «Спортмастера» по взаимодействию с государственными органами.

По его словам, в России есть 6 крупных заводов-производителей велосипедов, который могут выпускать до 2,5 миллионов штук в год (в прошлом году объем рынка составил 3 миллиона, в пиковом 2014 году показатель вообще был под 5 млн велосипедов).

«Большую долю рынка занимали отечественные производители, это не только привычные с детства нам марки «Десна», «Скиф», это «Форвард», «Стингер», «Старк», «Штерн». Марки, которые практически не уступают импортным, не уступают китайским по соотношению цена и качество. Переключатели, каретки, рамы такие же легкие, краска такая же прочная. Потребитель порой не осознает даже для себя, где этот велосипед произведен. За него не стыдно», – утверждает Анушин.

Однако в последние годы доля российских производителей на рынке упала с 50% до 30%, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Большая доля импорта приходится на низкокачественные дешевые модели мелких брендов… Ключевым вопросом, который сейчас убивает или разрушает производителя, останавливает заводы, стал неконтролируемый поток серого импорта… У китайцев никаких преимуществ перед отечественными производителями нет. Тот же металл, те же технологии, те же станки», – сказал Анушин.

Он призвал власти обеспечить «недопущение ввоза колоссального объема контрафакта и продукции низкого качества».