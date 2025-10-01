Румынский адмирал: Русский флот вытеснен из Севастополя. Это большой успех

Анатолий Лапин.  
01.10.2025 11:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 753
 
Война, Дзен, Крым, НАТО, Россия, Севастополь


Румыния будет использовать опыт Украины по организации террористических атак против России с использованием морских беспилотников.

Об этом в ходе Варшавского форума по безопасности заявил зам главнокома румынских ВМС адмирал Марсель Некулае, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для нас как соседей, Украина – отличный пример для подражания, особенно в трудные времена. За первые 24 часа Украина потеряла почти весь свой флот. Но уже через два месяца они использовали беспилотные системы и вытеснили российский Черноморский флот из Севастополя. Это большой успех.

Вот почему мы твердо убеждены, что это – будущее в плане ведения войны на море. По крайней мере, у нас, румынских военных, есть большие планы по модернизации, чтобы разработать множество беспилотных систем для всех основных видов вооружения на суше, в воздухе и на море, чтобы защитить нашу зону ответственности как на море, так и на Дунае», – заявил Некулае.

