Рухнули украинские надежды на голодные бунты в России

Украина зря надеется, что в России повториться сценарий февраля 1917 года. Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинcкого журналиста Александра Шелеста заявил политолог Алексей Наумов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он напомнил: тогда в российской столице проявилась локальная проблема с отсутствием продовольствия, которое не успевали подвезти, чем воспользовались другие силы «при полном параличе царской власти».

«Мы же сейчас не видим никакого паралича власти. Более того, видим, что Россия увеличивает собственную управляемость. Очевидно, что суровое военное время не способствует демократизации, и Россия стала, что называется, более управляема в прямом режиме – сверху донизу есть контроль», – подчеркнул Наумов.

Кроме того, он заметил, что в РФ не видны группировки, которые в состоянии вести сейчас борьбу за власть.

«А когда у вас есть паралич власти, мощные группы, готовые вести борьбу за власть, и тут вы еще добавляете отсутствие продовольствия, тогда вы можете говорить, что есть какие-то перспективы на такую ситуацию воздействовать», – указал эксперт.

По его словам, сейчас по факту нет ни первой, ни второй, ни третьей ситуации.