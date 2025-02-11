Российская армия формирует предпосылки для овладения Славянска и Краматорска.

Об этом в эфире телеканала «DniproTV» заявил украинский военный эксперт, в прошлом член неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Многое будет зависеть от того, как долго мы сможем удерживать позиции в районе Часов Яра. Часов Яр – это господствующие высоты, и контроль над этими господствующими высотами давал возможность силам обороны Украины, а теперь, к сожалению, оккупантам, держать под огневым контролем значительные территории Донецкой области, которые контролируются силами обороны Украины. Этот фактор будет играть не последнюю роль.

Соответственно, что сейчас происходит? Это оккупанты пытаются по нескольким направлениям атаковать позиции сил обороны Украины именно в направлении Константиновки. Это непосредственно Часов Яр, там под нашим контролем остались приблизительно два микрорайона, плюс тяжелые бои в Торецке, где оккупанты пытаются выйти на трассу на Константиновку, это их основная стратегическая цель. Плюс резкая активизация на Купянско-Лиманском направлении. Как видим, основная цель оккупантов – выход на админграницы Донецкой области», – заявил Снегирев.