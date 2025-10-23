Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поставки западного вооружения на Украину значительно сократились.

Об этом в эфире телеканала «ntv Nachrichten» заявил полковник Генштаба австрийской армии, глава одного из отделов Военной академии в Вене и военный историк Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Можно предположить, что за последние несколько месяцев поставки систем сократились на треть. Некоторые говорят, что наполовину… У русских есть мощные союзники. Просто помните, например, что на тактическом уровне использование этих беспилотников, управляемых волоконно-оптическим кабелем, играет большую роль. И что Россия способна использовать промышленный потенциал за счет поставки соответствующих комплектующих из Китая. Это показывает, что Россия способна поддерживать интенсивность боевых действий, и Украине нужно что-то противопоставить», – заявил Райснер.

При этом, у российского военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева иное мнение. Он считает, что Украина как получала, так и продолжает получать западное вооружение: