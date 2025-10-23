Российский офицер призвал не верить вбросам генштаба Австрии по Украине
Поставки западного вооружения на Украину значительно сократились.
Об этом в эфире телеканала «ntv Nachrichten» заявил полковник Генштаба австрийской армии, глава одного из отделов Военной академии в Вене и военный историк Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Можно предположить, что за последние несколько месяцев поставки систем сократились на треть. Некоторые говорят, что наполовину…
У русских есть мощные союзники. Просто помните, например, что на тактическом уровне использование этих беспилотников, управляемых волоконно-оптическим кабелем, играет большую роль. И что Россия способна использовать промышленный потенциал за счет поставки соответствующих комплектующих из Китая. Это показывает, что Россия способна поддерживать интенсивность боевых действий, и Украине нужно что-то противопоставить», – заявил Райснер.
При этом, у российского военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева иное мнение. Он считает, что Украина как получала, так и продолжает получать западное вооружение:
«Сколько мы уже говорим о том, что Америка якобы отказалась от помощи Украине, тем не менее, темпы боевых действий не изменяются – все как шло, так и идет.
Значит, все это доходит, все это идет, все это поставляется.
Передаются и новые образцы техники, Украина осмысленно стала полигоном для отработки не только новых типов вооружений, но и тактических приемов, управленческих решений и так далее».
