Российские дроны вновь потушили Украину

Игорь Шкапа.  
27.10.2025 11:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1345
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Вчера на Украине анонсировали, что 27 октября впервые за долгое время не планируют отключать свет потребителям.

Но свои коррективы в эти планы ночными ударами внесла российская армия.

Всего Украину атаковали 100 дронов, «зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 9 локациях», сообщают Воздушные силы ВСУ. Где еще делось более десяти дронов – неизвестно, учитывая, что, как утверждает украинская сторона, сбито или подавлено 66.

Как видим, в очередной раз российская атака демонстрирует высокую результативность.

По всей Украине начались отключения, несмотря на вчерашние анонсы.

«По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения», – пишет принадлежащая олигарху Ринату Ахметову энергетическая компания ДТЭК.

О введении графиков сообщили в Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Житомирской областях.

Известно, что в Сумской области в очередной раз атакован крупный железнодорожный узел Конотоп.

По данным мониторинговых каналов, поражен Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», специализирующийся на ремонте вертолетов.

Пока без подробностей, но в Сумской области признали поражение «критической инфраструктуры».

