Реанимированная стройка украинских времен угрожает музею Чехова в Ялте

В Ялте конфликтная стройка украинского периода, реанимированная после обретения российских разрешительных документов, угрожает Дому-музею Чехова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Под ковш экскаватора пошел склон между Домом-музеем и переулком Ломоносова. В украинский период эту территорию уже пытались застроить, и вырытый котлован аукнулся сквозными трещинами стены в кабинете писателя. Тогда в дело вмешалась прокуратура и потребовала отменить решение об утверждении градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка у дома-музея. Однако подвижки грунта не прекратились, и в январе 2019 года державшая склон подпорная стена рухнула во двор нижестоящего дома по переулку Ломоносова, заблокировав квартиры жильцов.

Жильцов временно отселили, а за восстановление подпорной стены взялась городская администрация. И не успели рабочие снять строительные леса, как склон стали зачищать под застройку.

«В переулке Ломоносова расположены многоквартирные дома старой постройки, где живут десятки семей. В 2019 году во время сильного ливня произошло обрушение подпорной стены, в результате порвались газовая труба, водопровод и линии электропередач, жильцы оказались заблокированы в своих квартирах, их эвакуировали спасатели МЧС. Недавно на участке возобновилось строительство: вырубались зелёные насаждения, проводились земляные работы. Мы, жители домов Ν11 и Ν15 просим Министерство культуры РФ и Республики Крым не согласовывать стройку на данном оползневом опасном участке», – говорится в обращении ялтинцев.

Ограничить строительство в районе мемориального дома должен был статус «достопримечательное место» федерального значения «Чеховская Ялта». Защитная зона, где запрещена любая застройка, составляет 200 метров от памятника. И Дом-музей Чехова первым из охранных объектов культурного наследия получил этот защитный статус.

Однако, как показала ситуация с застройкой Поликуровского холма, собственники земельных наделов не особо чтут охранные обязательства: еще до согласования с общественностью и экспертизы проекта подрядчик приступил к выравниванию склона холма под будущее строительство. Работы велись ночью в расчете на то, что к утру строительная площадка будет готова.

Как и предполагали жители расположенных ниже домов, в их дворы посыпались камни и пошла грунтовая вода. Прибывшая на следующий день глава администрации Ялты Янина Павленко лишь констатировала, что собственник не сдержал обещание и не стал дожидаться результата проверки Следкома о законности продажи земли.

«В отношении этого участка проводится проверка правоохранительными органами, мы дождемся ее результат и будем предпринимать всё возможное, чтобы данный участок вернуть городу», – заверила Павленко.

Застройщику дали срок до конца недели вывезти мусор, чтобы он не создавал давление на склон, укрепить его внизу подпорной стеной, отвести грунтовые воды и приостановить работы до выводов по делу Следкома: законна или нет сделка.

Выше по склону находится дорога и мемориальное кладбище. Все на оползневом участке, который своими корнями удерживали вырубленные застройщиком деревья. Причем никакого разрешения на снос зеленых насаждений, в том числе краснокнижных, у него не было: главный аргумент – частная собственность на участок в 0,84 га.