Путину предложили проводить культурную экспансию с помощью «кибербеза»

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С началом СВО сфера кибербезопасности получила такое развитие в России, что можно открывать в Москве международную школу.

Об этом на встрече президента России Владимира Путина с предпринимателями заявил генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С начала СВО Россия оказалась в абсолютно уникальной ситуации. Такой уровень кибервойны пока еще не видел на самом деле никто и никогда. Атаки пошли валом. Все иностранные решения, которые фактически использовались (Это примерно 50% ключевых решений в области кибербезопасности), практически все эти решения одним днем выключились. И это значит, что дежурные службы по инфобезу крупнейших компаний просто оказались слепыми. Одновременно с ростом кибератак иностранные вендоры и производители – это компании Cisco, Microsoft, TMD, Intel и прочие – из России ушли. А люди, которые в этих компаниях работали, у них же дети, жены, матери, своя страна, Родина, все остальное вокруг, они же здесь остались, в отрасли они остались. За счет того, что этих людей мы смогли тогда принять, резко возник спрос, проблема появилась, которую мы начали решать, эти люди к нам пришли, и у нас появилась возможность создавать те решения, которые до этого создать было невозможно – и ввиду отсутствия специалистов, и ввиду отсутствия этого взрывного спроса на рынке», – сказал Баранов.

«И на данный момент мы видим огромный встречный спрос из других стран с точки зрения экспорта. Их интересует экспорт не только наших решений в области кибербезопасности, но и наших навыков. То есть можно взять коллег из дружественных стран, привезти в Москву, обучить, познакомить с нашей отраслью кибербеза для того, чтобы у них появился опыт в противостоянии подобным атакам и в их странах. А для нас это могло бы стать огромным элементом, этим очень важным элементом культурной экспансии. Потому что все всегда любят своих учителей. В Москву невозможно не влюбиться», – добавил гендиректор.

Владимир Путин не стал комментировать замечание предпринимателя о «культурной экспансии», а поблагодарил специалистов за труд на благо Родины.