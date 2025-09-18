Владимир Путин сумел переиграть весь коллективный Запад, который показал «вшивость» НАТО впервые за 30 лет.

Об этом заявила признанная в России иноагентом беглая либеральная журналистка Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это действительно правда. Перед войной, господин Бернс сказал Путину, что России грозит полная международная изоляция. Это, на самом деле, очень серьёзная штука, если вы вспомните и экономические санкции. За последние 30 лет те страны, которые становились странами-изгоями с точки зрения Запада, – их развитие и их возможность даже как-то нормально существовать очень часто довольно быстро кончалась.

Я к тому, что в течение многих десятилетий, уж, конечно, после 1991 года, приговор Европы и США «вы теперь страна-изгой» был приговором.

Собственно, по этому поводу конечно и был такой баттхёрд у российской элиты в 22 году, потому что казалось, что Путин – Саддам Хуссейн…

И вдруг мы видим Путина вместе с Цзиньпином и Моди на Шанхайском саммите, мы видим его на параде, мы видим, что после этого Путин атакует беспилотниками Польшу, проверяя НАТО на вшивость, и НАТО оказывается довольно-таки вшивым, что и требовалось доказать.

И вот это и называется Путин всех переиграл. Это стратегическое поражение Запада, стратегическое поражение итогов всех 34 лет», – заявила Латынина.