Путин – суперзвезда. Россия – пример для подражания – Такер Карлсон

Президент России Владимир Путин сегодня – самый популярный мировой лидер.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил американский телеведущий Такер Карлсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

« Он – самый популярный лидер в мире, с большим отрывом , то есть если вы путешествуете, вы знаете, допустим вы находитесь в Западной Европе, Канаде, в англоязычном мире, за пределами англоязычного мира, в Азии, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, вы не встретите никого, кому бы не нравился Путин. Путин, словно, всемирная знаменитость . Знаете, это будто бы стыдно говорить, просто я много путешествую, и я знаю. Так почему же так? Потому что Путин, по-моему, поставил интересы своей страны выше своих собственных, в отличие от западных лидеров, по сравнению с показателями на 2000-е годы », – заявил Карлсон.

Журналист подчеркнул, что то, как Россия из нищеты 90-х смогла пройти через такие преобразования, делает ее образцом для подражания.

«Когда вы только что описывали Россию в 90-х, я подумал, что это очень похоже на то, где я живу сейчас. Я действительно считают, что страны и цивилизации проходят через циклы, и мы, безусловно, находимся в фазе спада. И не только Запад, а весь промышленно развитый мир, Южная Корея совершают самоубийство.

Поэтому я думаю, что в некотором смысле Россия является вдохновляющим примером для всех нас, потому что, знаете, всего 25 лет назад, и теперь, что бы вы не думали о России, ну, это процветающая страна, с чувством собственного достоинства и целеустремленностью, и все показатели, я думаю, это подтверждают», – подчеркнул журналист.