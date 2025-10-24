Путин принял пять стратегических решений, изменивших ход войны – Арестович

Игорь Шкапа.  
24.10.2025 15:05
  (Мск) , Киев
Просмотров: 213
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


В 2022 году президенту Украины Владимиру Зеленскому [ныне утратившему легитимность] следовало осознать, что ставка на поражение России не сработает.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В 2022 году президенту Украины Владимиру Зеленскому [ныне утратившему легитимность] следовало осознать, что ставка...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая заметила, что Зеленский уже в 2023-м после провала контрнаступления должен был сделать вывод о бесперспективности продолжения войны.

«Было ясно уже в том же году, когда Россия начала мобилизацию осенью 22-го. Вот тогда уже всё стало ясно», – возразил экс-советник ОП.

Обиженная Латынина попросила не придираться к словам.

«Нет, это ключевой фактор, – возразил Арестович. – Стало ясно всё гораздо раньше. Путин летом-осенью 22-го принял пять стратегических решений, которые полностью поменяли характер и перспективы войны. И всё стало ясно уже тогда», – считает Арестович.

Какие именно пять стратегических решений принял Путин, Арестович не уточнил. Из контекста следует, что к таковым он относит объявленную Россией в 2022 году частичную мобилизацию. Кроме того, можно предположить, что подразумевается и включение новых регионов в состав РФ.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить