Путин помочился на Трампа на Аляске! – сенатор-демократ

Саммит на Аляске обернулся полным провалом американской дипломатии, – российский лидер буквально «помочился» на Дональда Трампа.

Об этом на заседании антироссийской «Хельсинской комиссии» заявил американский сенатор от штата Теннесси, демократ Стив Коэн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужно помочь Украине всеми возможными способами. Отказаться от Украины – значит предать Америку и нашу историю последних 80 лет, когда мы были лидером западного мира в защите демократии.

Я не знаю, мочилась ли проститутка в Москве на президента Трампа, но я знаю, что президент Путин мочился на него в Аляске. И это было позором для нашей страны и провалом американской дипломатии.

Мы расстелили красную ковровую дорожку. Мы должны были прилететь туда в его честь. Наш президент приветствовал его и аплодировал ему. А он ничего не сделал ни на этой встрече, ни после нее, чтобы показать, что он заинтересован в мире и не хочет убивать украинских детей, мирных жителей, женщин и мужчин… Это будет продолжаться и дальше.

И мы не предоставляем им достаточно оборонительного оружия, а должны предоставить им все виды оборонительного оружия, о которых они попросят. И это должно произойти, даже если на руках президента Трампа кровь», – скрежетал зубами Коэн.