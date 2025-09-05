Путин помочился на Трампа на Аляске! – сенатор-демократ

Анатолий Лапин.  
05.09.2025 14:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 582
 
Дзен, Политика, Русофобия, США


Саммит на Аляске обернулся полным провалом американской дипломатии, – российский лидер буквально «помочился» на Дональда Трампа.

Об этом на заседании антироссийской «Хельсинской комиссии» заявил американский сенатор от штата Теннесси, демократ Стив Коэн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Саммит на Аляске обернулся полным провалом американской дипломатии, – российский лидер буквально «помочился» на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нам нужно помочь Украине всеми возможными способами. Отказаться от Украины – значит предать Америку и нашу историю последних 80 лет, когда мы были лидером западного мира в защите демократии.

Я не знаю, мочилась ли проститутка в Москве на президента Трампа, но я знаю, что президент Путин мочился на него в Аляске. И это было позором для нашей страны и провалом американской дипломатии.

Мы расстелили красную ковровую дорожку. Мы должны были прилететь туда в его честь. Наш президент приветствовал его и аплодировал ему. А он ничего не сделал ни на этой встрече, ни после нее, чтобы показать, что он заинтересован в мире и не хочет убивать украинских детей, мирных жителей, женщин и мужчин… Это будет продолжаться и дальше.

И мы не предоставляем им достаточно оборонительного оружия, а должны предоставить им все виды оборонительного оружия, о которых они попросят. И это должно произойти, даже если на руках президента Трампа кровь», – скрежетал зубами Коэн.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить