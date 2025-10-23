Путин и Трамп собираются болезненно унизить европейских лидеров
Если встреча Путина и Трампа в Будапеште все же состоится, это станет настоящим унижением для европейских лидеров.
Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Лавров сказал, что встреча в Будапеште не отменена. А для европейцев, тем более учитывая место встречи – это явно такое макание со стороны Трампа и Путина руководства Европейского Союза, демонстрация брюссельским европейским бюрократам.
Ведь Орбан – диссидент, нарушитель спокойствия и, естественно, встреча, этот саммит в Будапеште – крайне болезненно было воспринять лидерами большой европейской тройки», – сказал Золотарев.
«Я думаю, он состоится, но вопрос – когда. Тем более, что его начали готовить, а для служб, которые патронируют подобного рода саммиты, службы безопасности, тех, кто занимается логистикой, у Путина ведь три самолета должно прилететь. Это работа не на один день», – уверен он.
