Проблема дешёвых и массовых российских КАБов встала в полный рост – офицер ВВС Украины

Россия использует против Украины порядка пяти тысяч корректируемых авиабомб в месяц, а порой их применение доходит до нескольких сотен в один момент.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил офицер ВВС Украины в отставке, а ныне замдиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пять тысяч КАБов в среднем в месяц использует враг. Условно говоря, есть случаи, когда 280 единиц одновременно конвейерным способом залетают по одному участку. Поэтому, безусловно, надо говорить о том, что враг будет увеличивать количество средств поражения, и нам нужно искать противодействие. Безусловно, можно использовать модные названия типа дроны перехватчики, но вопрос этих КАБов в том, что у них реактивный двигатель», – сокрушается эксперт.

Он говорит, что у русских есть бомборакета «Гром-1», которую характеризует как интересное высокотехнологическое решение, но считает, что куда большую опасность представляют именно новые КАбы из-за своей дешевизны и массовости.