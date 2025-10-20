После российских ударов Украина потеряла статус экспортера электроэнергии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина пока не может справиться с последствиями последних российских ударов по объектам энергетики.

По данным украинских официальных источников, в стране целые регионы сидят без света

«В результате очередных российских дроновых атак на энергообъекты – на утро обесточены потребители в нескольких областях. В частности, остается без света большая часть потребителей на Черниговщине. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются. Из-за последствий предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре – в Черниговской области, по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей», – сообщает оператор «Укрэнерго».

Украинцев призывают ограничить использование мощных электроприборов и не включать сразу несколько одновременно до 22:00.

О растущем дефиците электроэнергии пишет и украинский профильный сайт ExPro. Теперь Украина, обладающая доставшейся от СССР мощной атомной генерацией, вынуждена покупать электроэнергию за рубежом, хотя раньше продавала ее.

«Импорт в украинскую энергосистему существенно вырос по сравнению с предыдущей неделей. За рабочую неделю 13-17 октября в украинскую энергосистему было импортировано 56,5 тыс. МВт·ч, что на 64% больше, чем неделей ранее (34 тыс. МВт·ч)», пишет сайт.

Отмечается, что спрос на электроэнергию из ЕС стабильно растет, однако использование доступных связей остается далеким от максимального.

По оценке ExPro, такие тенденции могут усилиться после введения ограничений потребления для промышленности.

Напомним, что долгое время ВС РФ воздерживались от ударов по украинской энергетике, возобновив их после атак Киева на российские НПЗ.