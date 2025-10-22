Порохоботы чуют падаль: критика Зеленского в Раде нарастает на фоне блэкаутов

Вместо защиты своей страны украинская власть занимается грабежом и репрессиями любой оппозиции.

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат от «Европейской солидарности» Петра Порошенко София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

И казалось бы, что адекватная реакция власти должна быть – защитить гражданских, перенаправить все средства из второстепенных программ или предвыборных междусобойчиков на защиту энергетических объектов», – негодовала Федина.

Она возмутилась, что все предложения увеличить финансирование защиты энергетики были отклонены.

«В то время, когда государство находится на грани выживания, когда военнослужащие на передовой истощены, а гражданские не знают, что делать, чтобы спасти своих детей и свое будущее – власть не находит времени на их защиту. Зато у власти есть очень много времени и ресурсов на репрессии оппозиции.

У вас у кого-то есть отчет, сколько денег Зеленский и его ближнее окружение из своего собственного кармана передали на передовую? Нет, потому что такого отчета никогда не было. Зато я имею очень четкий список предприятий, которые Банковая блокирует и преследует за то, что они посмели продавать ту или иную технику, чтобы передать её на передовую.

Власть имеет время и ресурс на преследование военных, на репрессию журналистов, но у власти нет ни времени, ни возможности привлекать к ответственности тех, кто разворовывает на оборонке.

Такое впечатление, что в Раде, на Банковой, в Кабмине все живут в параллельной реальности, что ваши дети не спят под этими всеми угрозами «Шахедов» и ракет, и вам наплевать на граждан Украины», – пиарилась порохоботка.