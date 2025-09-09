Украина в конечном итоге, как и озвучил накануне премьер Венгрии Виктор Орбан, действительно будет разделена на несколько частей. Самые ярые нацисты останутся на западной, что не устроить ни Польшу, ни Венгрию, поэтому там начнется демилитаризация и денацификация – ещё жёстче, чем проводит Россия.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

