«Пол-Киева без воды!» – неумытые депутаты устроили истерику в Раде

Вадим Москаленко.  
10.10.2025 22:58
  (Мск) , Киев
В результате ударов по украинской энергетике без воды и света осталась половина Киева, включая элитные жилища депутатов.

Об этом на заседании Верховной рады заявил одиозный нардеп Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Читаю заявление главы Киевской военной администрации Ткаченко. Он говорит: в Киеве отключений света нет, отключений воды нет. Он вообще где? Это же вертикаль власти. Он в Киеве или, может, он держит фронт где-то в Монако?

Пол-Киева без воды, пол-Киева без света – Ткаченко: все в порядке! Здесь, приходишь с зубной щеткой в Верховную раду, потому что воды больше нигде нет, так здесь её тоже нет!

А Ткаченко насчет этого не в курсе. Это что за Глава киевской военной государственной администрации?», – возмущался депутат.

Его возмущение поддержали несколько коллег. Так что премьер-министру Юлии Свириденко пришлось оправдываться.

«Восстановительные работы в регионах начались сразу после ударов. И уже после этого работали все ремонтники, энергетики – и все были задействованы службы», – оправдывалась премьер.

