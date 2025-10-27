Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже верхушка военно-политического руководства Украины начала признавать, что ситуация в Красноармейске (Покровске) для ВСУ ухудшается.

Так, диктатор Владимир Зеленский, ранее заявлявший об «успехах» на этом направлении, теперь говорит о «проблемах с логистикой» и признает, что бои идут как вокруг города, так внутри него, правда, утверждает, что речь идет о заходе всего лишь русских ДРГ. Похоже, его оценки основываются на данных командования, которое явно пытается хоть как-то приукрасить удручающее положение дел.

Например, в сводке Генштаба ВСУ говорится, что «противник путем использования межпозиционного пространства и просачивания малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих».

Зеленский же продолжает говорить о Добропольском выступе к северо-западу от Красноармейска, где идут встречные бои, и есть тактические успехи как одной, так и другой стороны.

«Действительно, имеем успехи на Добропольском направлении, удается окончательно ликвидировать окруженные подразделения противника, пока тенденция там довольно неплохая, но все далеко от идеала, ведь нам нужно спасать Покровск. Если падет Покровск – то же ждет и Мирноград», – описывает главную проблему офицер ВСУ с позывным «Алекс».

При этом бывший ультрас-неонацист луганской «Зари», а ныне воюющий на этом направлении ВСУшник «Мучной» призывает не преувеличивать успехи на выступе.

«На этом участке фронта ситуация остается нестабильной, типичные фронтовые качели, когда линия двигается вперед-назад без четкой фиксации результата. Есть информация об определенных наших продвижениях, но некоторые из них подтвердить надежно пока не хватает визуальных доказательств и достоверного подтверждения, а слушать рыганину уже как-то не комильфо», – пишет он.

По его словам, «реальная картина несколько отличается от той, которую рисуют в отчетах или на картах».

Пессимистичен относительно судьбы Красноармейска и пирятинский журналист Вадим Кирпиченко, в профиле которого местом работы указана теперь 95-я бригада ВСУ. По сути, он признает заявление начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об окружении.

«Покровск фактически в кольце. Все подъезды и логистику к городу контролируют дроны русских. Русские вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе операторов БПЛА. Пехота практически отрезана от управления. Люди по 2,5-3 месяца в позициях. Практически на каждой улице бои. Вывести раненых почти невозможно, потому что в части посадок уже противник», – пишет автор в своем блоге.

Он тоже жалуется на проблемы с логистикой, поскольку российские дроны держат под постоянным контролем все дороги