Покровск откроет России дорогу к освобождению всего Донбасса – британский профессор

В отличие от Бахмута, Покровск (Красноармейск) – крупный логистический узел, его потеря Украиной открывает России прямую дорогу на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Об этом в эфире британского телеканала «SkyNews» заявил эксперт по вопросам безопасности и обороны профессор Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Стратегической ценности Бахмут не имел. Это был символический населённый пункт. Потому что, когда русские взяли Бахмут, это было относительно близко к двум городам, которые они действительно хотели захватить – Славянску и Краматорску. Но ни один российский командир не стал бы начинать наступление на Краматорск из Бахмута из-за особенностей местности. Поэтому Бахмут не имел большого стратегического значения», – сказал Кларк.