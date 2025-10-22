«Почему мы так долго реагируем?!» – 100 млрд утекло из России в недружественные страны

Михаил Рябов.  
22.10.2025 13:38
  (Мск) , Москва
Россия, Санкции, Экономика


Российские законодатели по необъяснимым причинам медлят с введением зеркальных шагов в отношении недружественных стран, которые (очевидно, не без помощи лоббистов, – ред.) продолжают получать доход из РФ.

Об этом на круглом столе в Совфеде заявил Александр Шестаков, глава ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности РФ.

Российские законодатели по необъяснимым причинам медлят с введением зеркальных шагов в отношении недружественных стран,...

«Отзеркаливание незаконных пошлин, которые против нас недружесные страны водят. Сложная история, которая тянется уже четвертый год. Я не понимаю, почему мы так долго реагируем… За три года санкций мы закупили мебели импортной из недружественных стран более чем на 100 миллиардов рублей. Это только мебель, я подчеркну. То есть, это – деньги, которые переданы добровольно в экономику недружественных стран, полностью импортозамещенный товар», – возмутился Шестаков.

«Причем значительная часть из этого находится не в люксовом сегменте, где хочешь – плати, пожалуйста, по повышенным пошлинам ввозным. Это в сегменте «эконом+» – наиболее массовом и полностью, повторюсь, импортозамещаемым во всех категориях мебели…

Эти 100 миллиардов, повторюсь, они не просто не остались в Российской Федерации. Эти деньги были бы истрачены мебельным производством на закупку комплектующих здесь же – в России. Это и древесные плиты, и лакокрасочные материалы, и ткани. Да, часть ушла бы на импорт, но уже не на продукцию высокого передела, а за сырье. Значительная часть, не менее половины, осталось бы здесь», – рассказал специалист.

Он назвал происходящее «абсурдом».

«Мне непонятно, почему на законодательном уровне эта история не закреплена. Четвёртый год всё это тянется и будет тянуться, очевидно, ещё, потому что даже если конфликт закончится, санкции одномоментно не отменятся», – напомнил Шестаков.

