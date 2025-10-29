«Побратымы» в ярости: Зе-власть сколотила политическую «партию ВСУ» из жирных тыловиков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Офис Зеленского уже настолько откровенно держит украинцев за идиотов, что пора переходить к рукоприкладству в отношении властей.

Об этом говорили бывший спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза и воевавший в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Береза с возмущением начал рассказывать, что для всех бывших и действующих военных появились свои «кандидаты» на выборы.

«Люди, не имеющие никакого отношения к пикселю и службе в ВСУ, с 1 октября создали политическую партию «ЗСУ». И это не шутка. Лидер – Глеб Малютин, был помощником депутатов «Батькивщины», «Партии регионов», а с 2019 по сегодняшний день числится помощником нардепа «Слуги народа» Андрея Задорожного, известного скандалом, когда требовал у своих избирателей взятки на Сумщине. А его помощник, как видим, зарегистрировал партию «ЗСУ», – бесился экс-правосек.

Омелян в ответ напомнил, что когда-то, до того, как уходить с плохих спектаклей, была традиция бить плохих актёров.