«Побратымы» в ярости: Зе-власть сколотила политическую «партию ВСУ» из жирных тыловиков

29.10.2025 17:29
Офис Зеленского уже настолько откровенно держит украинцев за идиотов, что пора переходить к рукоприкладству в отношении властей.

Об этом говорили бывший спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза и воевавший в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Береза с возмущением начал рассказывать, что для всех бывших и действующих военных появились свои «кандидаты» на выборы.

«Люди, не имеющие никакого отношения к пикселю и службе в ВСУ, с 1 октября создали политическую партию «ЗСУ».  И это не шутка. Лидер – Глеб Малютин, был помощником депутатов «Батькивщины», «Партии регионов», а с 2019 по сегодняшний день числится помощником нардепа «Слуги народа» Андрея Задорожного, известного скандалом, когда требовал у своих избирателей взятки на Сумщине. А его помощник, как видим, зарегистрировал партию «ЗСУ», – бесился экс-правосек.

Омелян в ответ напомнил, что когда-то, до того, как уходить с плохих спектаклей, была традиция бить плохих актёров.

«Может, мы вернёмся к этой практике? Мы всё ещё не хотим уходить с плохого спектакля, мы всё ещё обсасываем сюжет, понимая, что с того уже ничего не будет, но всё ещё надеемся – ну, а вдруг! Слепая вера людей, которые, как лудоманы любят в казино, всё время дёргают автомат, что сейчас выпадет моя цифра. Также и мы верим, что сейчас власть что-то такое придумает, и оно решит эти проблемы.

На такую наивность и рассчитаны эти проекты. Они могут быть и отвлекающими внимание, чтобы об этом поговорили.

Какой-то провал власти, так давайте поговорим о партии «ЗСУ», к которой ни один военный не имеет никакого отношения, и это сугубо политический проект действующего премьер-министра или Банковой.

Может, такой сценарий и срабатывает, но я думаю, что пора возвращаться к практике – если уже не бить кого-то, то хотя бы уходить со спектакля», – причитал в ответ экс-министр.

