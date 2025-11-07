«Отвлекли наших генералов!» – в обороне ВСУ образовалось сразу несколько критических точек

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подходит к завершению долгая битва за Красноармейск (Покровск). Вчера некоторые источники сообщили, что город освобожден. Это не совсем так, но в целом история украинской оккупации, длившейся с 2014 года, заканчивается.

Украинские дроны фиксируют присутствие российских подразделений фактически на всех окраинах города. Более того, вчера впервые появились кадры заезда в Красноармейск техники. На ролике, снятом с беспилотника ВСУ, можно увидеть автомобиль и российских бойцов, которые передвигаются совершенно открыто, что говорит уже о закреплении.

С российской стороны выкладываются кадры с пленными ВСУшниками. При этом входящий в агломерацию и расположенный восточнее город-спутник Димитров (Мирноград) в целом пока контролируется оккупантами, но фактически заблокирован – выход возможен лишь через узенькое горлышко по простреливаемому со всех сторон полю.

Куда менее оптимистичные новости приходят с Добропольского выступа, который пытаются срезать ВСУ. Полностью сделать это пока не удается, но ряд занятых ранее позиций и населенных пунктов русским пришлось оставить. Сейчас здесь продолжаются тяжелые встречные бои.

Относительно выступа есть разные мнения. Одни говорят, что операция стала неудачной, поскольку не решила задачу выхода на подступы к Дружковке. Впрочем, другие указывают, что прорыв отвлек внимание ВСУ, которые были вынуждены перебрасывать сюда части с других участков, чем воспользовались ВС РФ на других направлениях. Причем такого мнения придерживаются и в ряде украинских источников.

«Пока наше внимание на Покровске (Донецкая область), враг стремительно двигается по правому флангу в направлении Запорожья, обходя через Днепропетровскую область всю линию обороны на юге», – бьет тревогу офицер запрещенного в РФ батальона «Айдар» Станислав Бунятов.

На эту же тему пишет и депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, яростная русофобка, известная критикой командования ВСУ.

«Нужно понимать, что русские отвлекли наших генералов прорывом на Доброполье, далее использовали это для прорыва на Покровск, а когда генералитет отвлекся на Покровск, прорываются на юге Днепропетровской области вглубь и на Запорожье», – пишет Безуглая.

Экс-спикер генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев обращает внимание, что на стыке ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей у ВС РФ сегодня наблюдаются самые высокие темпы продвижения. По его словам, на эти участки приходится только 13% штурмовых действий на всем фронте, но при этом до 40% территориальных достижений РФ за последнюю неделю.