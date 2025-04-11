Орбан и Фицо поддержали Вучича в борьбе с майданом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили с заявлениями в поддержку президента Сербии Александра Вучича.

Оба лидера осудили инспирированный Западом сербский майдан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фицо написал в своём профиле в одной из социальных сетей, что Вучич является суверенным лидером и не подчиняется «западному диктату».

«Сербия в настоящее время загнана в угол. Из-за своего суверенитета и неподчинения западному диктату демократически избранный президент Александр Вучич сталкивается с гневом «западных богов». Если бы ЕС был справедливым, а это не так, Сербия давно стала бы его членом, потому что она к этому готова», – считает лидер Словакии.

Фицо выразил пожелание, чтобы представители правительства и граждане Сербии «решали свои внутренние проблемы без вмешательства Запада». По его оценке, органы Еврооюза часто «бьют кнутом демократии и преподают уроки».

«Запад организовал майдан против законно избранной власти в Грузии, в Румынии и Франции при странных обстоятельствах были отстранены фавориты президентских выборов. О Словакии и говорить нечего. Поводы для протестов каждую неделю представляют всевозможные странные неправительственные организации, финансируемые с голландских счетов…. Об этом говорю я – Роберт Фицо, четырежды незаконно судимый за политическую деятельность и едва не убитый за свои суверенные взгляды. Александр, держись!», — сказал премьер Словакии.

В свою очередь Орбан записал специальное видеообращение.