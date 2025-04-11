Орбан и Фицо поддержали Вучича в борьбе с майданом
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили с заявлениями в поддержку президента Сербии Александра Вучича.
Оба лидера осудили инспирированный Западом сербский майдан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Фицо написал в своём профиле в одной из социальных сетей, что Вучич является суверенным лидером и не подчиняется «западному диктату».
«Сербия в настоящее время загнана в угол. Из-за своего суверенитета и неподчинения западному диктату демократически избранный президент Александр Вучич сталкивается с гневом «западных богов». Если бы ЕС был справедливым, а это не так, Сербия давно стала бы его членом, потому что она к этому готова», – считает лидер Словакии.
Фицо выразил пожелание, чтобы представители правительства и граждане Сербии «решали свои внутренние проблемы без вмешательства Запада». По его оценке, органы Еврооюза часто «бьют кнутом демократии и преподают уроки».
«Запад организовал майдан против законно избранной власти в Грузии, в Румынии и Франции при странных обстоятельствах были отстранены фавориты президентских выборов. О Словакии и говорить нечего. Поводы для протестов каждую неделю представляют всевозможные странные неправительственные организации, финансируемые с голландских счетов…. Об этом говорю я – Роберт Фицо, четырежды незаконно судимый за политическую деятельность и едва не убитый за свои суверенные взгляды. Александр, держись!», — сказал премьер Словакии.
В свою очередь Орбан записал специальное видеообращение.
«Мы уже несколько месяцев следим за событиями в Сербии. Иностранные державы пытаются вмешаться в жизнь сербов. Это происходит и с нами. Иностранные державы хотят указывать сербам, как им жить. Здесь они тоже так делают. Они постоянно нападают на тех, кто выступает за суверенитет Сербии. Вот почему они на нас нападают. Мы видим, что вы не сдаетесь, мы видим, что вы храбро сражаетесь, потому что вы хотите суверенной Сербией. Вы не одиноки, ваша борьба – это наша борьба. Сербские патриоты могут рассчитывать на венгерских патриотов. Да здравствует президент Вучич, да здравствует Сербия!», – заявил премьер-министр Венгрии.
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