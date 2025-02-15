Огрызко хочет обменять редкоземельные металлы на ядерные гарантии США

Игорь Шкапа.  
15.02.2025 12:43
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина, Экономика


США должны взять на себя гарантии безопасности Украины в обмен на контроль за подконтрольными Киеву месторождениями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире львовского телеканала NTN заявил экс-министр иностранных дел Украины, отпетый русофоб Владимир Огрызко.

США должны взять на себя гарантии безопасности Украины в обмен на контроль за подконтрольными...

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Он считает, что президенту РФ нужно выдвинуть ультиматум, который должен полностью учитывать требования Украины, а в ближайшие дни «расставить красные флажки».

Экс-министр напомнил, что на днях в Киеве был глава минфина США с проектом соглашения о передаче американцам месторождений Украины, от чего киевские власти пока воздержались, взяв время на изучение.

«Это тема для переговоров и согласования. Хорошо, вы нам соглашение о редкоземельных металлах, мы вам – соглашение о ваших ядерных гарантиях безопасности. А почему нет? Трамп же хочет четкое соглашение… Обменялись и тогда уже совсем другая стартовая позиция для разговоров с Путиным», – резюмировал Огрызко.

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