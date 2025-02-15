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США должны взять на себя гарантии безопасности Украины в обмен на контроль за подконтрольными Киеву месторождениями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире львовского телеканала NTN заявил экс-министр иностранных дел Украины, отпетый русофоб Владимир Огрызко.

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Он считает, что президенту РФ нужно выдвинуть ультиматум, который должен полностью учитывать требования Украины, а в ближайшие дни «расставить красные флажки».

Экс-министр напомнил, что на днях в Киеве был глава минфина США с проектом соглашения о передаче американцам месторождений Украины, от чего киевские власти пока воздержались, взяв время на изучение.