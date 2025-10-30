Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Молодое поколение жителей Украины, несмотря на тотальную бандеровскую обработку, избегает мобилизации в ряды ВСУ. Нужно переходить к репрессивным мерам, а не заигрывать с населением, как это делал офис Зеленского.

Об этом в эфире «Новынарня» заявил экс-командир роты запрещенного в РФ подразделения «Айдар», нацист Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дикий утверждает: только за первый месяц снятия моратория на выезд из страны молодежи в возрасте от 18 до 24 лет Украину покинули 10 тысяч человек. При этом, даже за полгода в ВСУ не удалось привлечь хотя бы такое же количество 18-24-летних.