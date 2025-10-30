Нужно закрыть 18-летних в стране и не давать им выехать, – нацист Дикий
Молодое поколение жителей Украины, несмотря на тотальную бандеровскую обработку, избегает мобилизации в ряды ВСУ. Нужно переходить к репрессивным мерам, а не заигрывать с населением, как это делал офис Зеленского.
Об этом в эфире «Новынарня» заявил экс-командир роты запрещенного в РФ подразделения «Айдар», нацист Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Дикий утверждает: только за первый месяц снятия моратория на выезд из страны молодежи в возрасте от 18 до 24 лет Украину покинули 10 тысяч человек. При этом, даже за полгода в ВСУ не удалось привлечь хотя бы такое же количество 18-24-летних.
«К сожалению, мы вырастили такое поколение, что, как только появилось абсолютно дебильное, конченое постановление правительства, чтобы открыть границу для молодежи до 22-х лет – в первый же месяц выехало 10 тысяч.
Мы по программе «18-24» за все это время, полгода, даже близко 10-ти тысяч не набрали по этой программе. А выехали 10 тысяч за первый месяц, и этот процесс продолжается. По моему мнению, нужно было 18-24 просто мобилизовать и ни в коем случае не давать им выезд», – сокрушается Дикий.
