Ночной удар: украинский железнодорожный мост «вышел из чата»
В ходе сегодняшней ночной атаки по Украине российские дроны вновь продемонстрировали высокую эффективность.
В результате поражены очередные объекты энергетики и железнодорожной инфраструктуры.
По данным командования Воздушных сил из 128 запущенных беспилотников почти 40 процентов достигли своих целей.
«Зафиксировано попадание 47 ударных БпЛА на 10 локациях», – сообщают ВСУ.
В Кировоградской области без света остались 19 населенных пунктов. По словам областного гауляйтера Андрея Райковича, попадания пришлись по объектам критической инфраструктуры.
Повреждение инфраструктуры признали и в Днепропетровской области.
Не остается без внимания российского командования и железнодорожная инфраструктура, играющая важную роль в логистике ВСУ. Так, сразу в трех областях нарушено движение поездов.
«Кировоград. В результате обстрела ночью была повреждена железнодорожная инфраструктура. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших нет (ведь все вовремя переместились в укрытие), габарит восстановлен по обоим путям. Впрочем, задержки на обесточенном участке затронули 4 поезда из-за движения под резервными тепловозами», – сообщает «Укрзализныця».
Пришлось менять маршруты поездов и по направлению к узловой станции Лозовая в Харьковской области, а на Сумщине пассажиров ряда поездов пришлось пересаживать на автобусы.
«Войска РФ попали ударными БПЛА по железнодорожной инфраструктуре в Конотопском районе. В результате чего поврежден железнодорожный мост и колея через реку. Движение поездов было прекращено», – пишет Нацполиция Украины.
Сумские власти утверждают, что объекты инфраструктуры повреждены сразу в нескольких районах области. Кроме дронов, по региону отработали корректируемыми авиабомбами.
Мэр Конотопа, националист Артем Семинихин заявил, что железнодорожная инфраструктура получила настолько серьезные повреждения, что восстановление будет возможно лишь после войны.
