«Никакой демобилизации. Воевать придется до 75 лет» – ВСУшник

Игорь Шкапа.  
26.08.2025 12:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 991
 
Дзен, Мобилизация, Украина


Украинским военным не стоит надеяться на демобилизацию, а наказания за уклонение от службы следует ужесточать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,  в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР, сооснователь Центра аэроразведки Игорь Луценко.

По его словам, на Банковой ходят разговоры о намерении пообещать военным еще два года службы, после чего «их, возможно, отпустим».

«Я  не верю, что через два года что-то поменяется. Я готовлюсь к тому, что мне нужно будет воевать до 75 лет», – сказал Луценко.

Он жалуется на отсутствие политики мобилизации, которой не считает ловлю случайных людей на улице.

«Поймал кого-то случайным образом на улице, он идет воевать до конца своих молодых, скажем, зрелых даже лет. Это не является политикой. Надо вырабатывать политику мобилизации. Надо делать санкции. У нас нет санкций к тем, кто отказывается от службы, избегает службы разными способами. У нас нет уголовной ответственности ни за то, что человек идет в СЗЧ, ни за то, что человек находит способы уклоняться», – возмущается ВСУшник.

