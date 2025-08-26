Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинским военным не стоит надеяться на демобилизацию, а наказания за уклонение от службы следует ужесточать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР, сооснователь Центра аэроразведки Игорь Луценко.

По его словам, на Банковой ходят разговоры о намерении пообещать военным еще два года службы, после чего «их, возможно, отпустим».

«Я не верю, что через два года что-то поменяется. Я готовлюсь к тому, что мне нужно будет воевать до 75 лет», – сказал Луценко.

Он жалуется на отсутствие политики мобилизации, которой не считает ловлю случайных людей на улице.