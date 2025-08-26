«Никакой демобилизации. Воевать придется до 75 лет» – ВСУшник
Украинским военным не стоит надеяться на демобилизацию, а наказания за уклонение от службы следует ужесточать.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР, сооснователь Центра аэроразведки Игорь Луценко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По его словам, на Банковой ходят разговоры о намерении пообещать военным еще два года службы, после чего «их, возможно, отпустим».
«Я не верю, что через два года что-то поменяется. Я готовлюсь к тому, что мне нужно будет воевать до 75 лет», – сказал Луценко.
Он жалуется на отсутствие политики мобилизации, которой не считает ловлю случайных людей на улице.
«Поймал кого-то случайным образом на улице, он идет воевать до конца своих молодых, скажем, зрелых даже лет. Это не является политикой. Надо вырабатывать политику мобилизации. Надо делать санкции. У нас нет санкций к тем, кто отказывается от службы, избегает службы разными способами. У нас нет уголовной ответственности ни за то, что человек идет в СЗЧ, ни за то, что человек находит способы уклоняться», – возмущается ВСУшник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: