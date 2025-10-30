«Ненависть к Российской Федерации»: Жительница Севастополя перешла на сторону врага и получила 13 лет колонии
39-летняя жительница Севастополя оставляла на уличных скамейках и других объектах благоустройства в парке имени Анны Ахматовой писала маркером «высказывания, выражающие ненависть к Российской Федерации».
Задержанная оказалась завербованным агентом украинской военной разведки. С апреля по ноябрь 2023 года она собирала сведения о российских военных, перемещениях боевых кораблей и авиации.
Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти).
«Суд с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя назначил виновной наказание в виде 13 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев», – сообщила «ПолитНавигатору» пресс-служба прокуратуры.
