«Ненависть к Российской Федерации»: Жительница Севастополя перешла на сторону врага и получила 13 лет колонии

Виктор Орлов.  
30.10.2025 15:35
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 1761
 
Госизмена, Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Русофобия, Украина


39-летняя жительница Севастополя оставляла на уличных скамейках и других объектах благоустройства в парке имени Анны Ахматовой писала маркером «высказывания, выражающие ненависть к Российской Федерации».

Задержанная оказалась завербованным агентом украинской военной разведки. С апреля по ноябрь 2023 года она собирала сведения о российских военных, перемещениях боевых кораблей и авиации.

Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти).

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя назначил виновной наказание в виде 13 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев», – сообщила «ПолитНавигатору» пресс-служба прокуратуры.

