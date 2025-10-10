Настало время выключать украинские АЭС – каперанг Дандыкин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВКС России наносят массированные удары по всей территории Украины, чтобы подготовиться к штурму Славянска и Краматорска.

Об этом на канале «Красная линия» заявил Капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В ближайшее время мы ожидаем освобождения значимых населённых пунктов – Купянск, Красноармейск, скорее всего, и Северск. А это значит, что начинается битва за освобождение Славянско-Краматорской агломерации, одна из главных задач СВО. И на этом фоне идут массированные удары всеми средствами поражения – наземными, воздушными, морскими, энергетики врага и всех составляющих ВПК. В частности, затронута Западная Украина», – сказал Дандыкин.

По его мнению, на очереди – отключение украинских АЭС.

«И я думаю, сейчас ответ будет более существенным. Потому что враг попытался нанести удар по Нововоронежской АЭС, попал в градирню, это очень серьёзно. Бьёт по Запорожской, пытался по Смоленской. Я думаю, наступит и наша пора. Главная энергетическая составляющая Украины – три АЭС. Отключение их от трансформаторов – это приведёт к тому, что враг не сможет воевать», – подытожил каперанг.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин уже пообещал зеркальные ответы на обстрелы Запорожской АЭС.