Над Киевом черный дым – Россия поразила новые цели

Огромные черные тучи поднимались с утра над левобережной частью Киева после поражения российскими ракетами продовольственных складов – в подобных местах, как известно, ВСУ любят маскировать склады боеприпасов и прятать военную технику.

Сейчас к тушению пожара привлечена авиация МЧС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже официально украинские власти признают, что ПВО пропустила 5 из 9 баллистических ракет, а также больше 10 ударных дронов. Известно, что целями в Киеве также стала ТЭЦ и заводы, работающие на украинскую оборонку.

ВСУ в свою очередь накануне нанесли ракетный удар по дамбе Белгородского водохранилища при помощи переданных США ракет Himars. Повреждено оборудование, несколько зданий и подъемные механизмы одного из шлюзов.