Нацист Костенко: Будет тяжело или очень тяжело. Блэкауты зависят от желания русских
Русские поменяли тактику и теперь «выносят» не только крупные объекты энерго-инфраструктуры, но и трансформаторные станции.
Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они сейчас выбрали новую тактику. Где-то они нас подвыбили, но кроме больших генерирующих объектов, он начали выбивать прямо трансформаторные станции возле городов, городков, возле селищ, тем самым оставляя без света.
Тем более, у них есть чем, они масштабировали сами «Шахеды» и площадки их запуска. И это сейчас наибольшая опасность…
Мы работаем, этот вопрос наращивается, но тяжело, Россия достаточно масштабировалась, и мы за ними не успеваем, если говорить о перехватчиках.
Поэтому есть угроза этой зимы, если Россия поставит себе цель делать нам блэкауты, выключать нам свет и тепло, что зима будет сложной. Эта угроза есть, и это не только моё видение», – предупредил Костенко.
«Всё это ещё потому, что Россия истощила нашу энергетику на протяжении этих трёх лет. Но государство тоже готовится к этому, созданы запасные батарейные станции.
Не хочу никого пугать, хочу предупредить, что зима будет тяжёлой. …Думаю, комплексно мы её точно пройдём. Вопрос в том, будет она тяжёлой или очень тяжёлой», – утешал «громадян» нацист и укро-депутат.
