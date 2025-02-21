Украине следует более активно работать с народами, населяющими Россию, что добиться ее распада.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил в прошлом депутат ВР, член неонацистской партии ВО «Свобода» Андрей Ильенко, ныне военнослужащий 4-й бригады Нацгвардии Украины.

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«У нас есть все основания быть страной, которая будет формировать повестку дня по крайней мере в Центрально-Восточной Европе. Украина должна стать маяком для всех порабощенных Россией народов. Некоторые шаги уже делались, но нужно гораздо интенсивнее работать в этом направлении. В Киеве должно быть правительство Ичкерии в экзиле, Татарстана, Дагестана. Любой государственной республики, оккупированной Россией. Надо работать над тем, чтобы РФ развалилась изнутри.

Надо работать с национальными меньшинствами, порабощенными народами. Русские используют их как пушечное мясо, чтобы поработить украинцев. Это совершенно сознательная политика. Они воюют чужой кровью и уменьшают мужское население этих республик, делая невозможным в будущем национальные восстания», – утверждает неонацист в интервью «Украинской правде».