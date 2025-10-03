На Украине пошли разговоры о погребальной яме на Днепропетровщине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Днепропетровской области, где продолжается российское продвижение, у ВСУ не хватает ресурсов, чтобы сдержать наступления.

Об этом в эфире канала «Днепр ТВ» завил военный аналитик, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ссылаясь на данные украинских сервисов, он говорит, что ВС РФ продвинулись влубь Днепропетровской области на 12 километров, но при это считает, что цель номер один для русских – это Донбасса.

«РФ удается выполнять наступательные функции на Днепропетровщине исключительно потому, что пока там у нас не хватает оборонительных сооружений, людей, ресурсов для противостояния русским. Главный посыл такой: акцент на Донбассе. Все остальные направления являются второстепенными, третьеразрядными, но пока есть возможности для продвижения, они будут там двигаться вперед», – сказал бывший СБУшник.

По его словам, ВС РФ свернули наступательные действия в Сумской области.