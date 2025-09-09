На съезде беглых либералов разгорелся спор, отдавать ли Чукотку в состав США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Какие территории отторгнуть от России и передать США, Японии или Германии?

Соответствующие споры разгорелись на очередном заседании беглых либералов – так называемого «съезда народных депутатов» (нежелательной в России организации) в Варшаве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Попавшийся на взятке в Великом Новгороде выходец с Украины Андрей Моисеев предложил сократить территорию РФ до 27 субъектов и назвать полученную в итоге территорию «Российской республикой».

«Ни один народ, который имеет свою территориальную единицу в РФ, исторически не был добровольно по своей инициативе включен в ее состав. Это все были навязанные договоры и территориальные захваты, которые потом приводили к оформлению в Конституцию. Таким же точно образом, как сейчас произошло с Крымом, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями Украины, захваченными РФ. Поэтому Россия должна быть в предсказуемых границах», – сказал Моисеев.

Примечательно, что в список исконно русских территорий он не внес ни Санкт-Петербург, ни Новгород, чья «республика была утоплена в крови Иваном Третьим и Иваном Четвертым и не хотела присоединяться к Московии». Чукотке он предлагает попроситься в состав США, а Курилы, Сахалин и Калининград Моисеев считает спорными территориями «из-за поведения России». Урезанием территории РФ он собирается решить вопросы безопасности ее соседей.

Присутствовавшие на сборище русофобы поделились на две группы. Одни предлагали исключить из РФ заодно и Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области, «украинский город Белгород» и даже Москву. Прозвучало радикальное предложение переименовать страну в «не русскую республику».

Другие, напротив, недоумевали, почему в список Моисеева не вошел, например, Пермский край или Новосибирск.

«Этими поправками мы подорвем всю работу нашего съезда. Если наш спор утечет в паблик, нас не просто маргиналами будут считать, а будут топтаться по нам и вспоминать нам фильм про Ивана Васильевича и Кемскую волость. И «Корону Российской Империи», и всю классику. Внося этот провокационный вопрос, мы подрываем авторитет съезда», – запротестовал «депутат» Сергей Гуляев.

Какой-то шутник даже предложил заодно вернуть Америку индейцам.

В итоге за «законопроект» Моисеева проголосовали 5 из 26 «депутатов».