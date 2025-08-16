На Аляске реализовался страшный сон украинского эксперта
Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным потерял возможности действовать с позиции силы.
Об этом в эфире Радио НВ заявил украинский конфликтолог Григорий Перепелица, директор Института внешнеполитических исследований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Он после этой встречи, очевидно, потерял реальные возможности действовать с позиции силы, потому что сам официально от них отказался. Теперь Трамп может действовать только с позиции слабости и подчиненности России», – сказал Перепелица.
Впрочем, он подслащивает пилюлю, добавляя, что подчиненность России будет не на 100 процентов.
По его словам, «Россия и дальше будет диктовать свои условия Трампу, соответственно подталкивая Америку к давлению на Украину в отношении ее капитуляции».
Эксперт считает, что на переговорах была достигнута «очень серьезная договоренность», детали которой просто не озвучены.
«Это не случайно произошло на Аляске. Очевидно, там рассматривался вопрос о разделе Арктики на двоих. Более того, Америка перешла на позиции слабости вместо того, чтобы требовать дальнейших санкций. Так что они начали предоставлять фактически плюшки на разработку русскими компаниями Аляски, а также на разработку наших ископаемых на оккупированных территориях. То есть это вообще в страшном сне могло присниться, что Америка предложит России Аляску», – с ужасом резюмировал Перепелица.
