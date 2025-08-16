На Аляске реализовался страшный сон украинского эксперта

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным потерял возможности действовать с позиции силы.

Об этом в эфире Радио НВ заявил украинский конфликтолог Григорий Перепелица, директор Института внешнеполитических исследований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он после этой встречи, очевидно, потерял реальные возможности действовать с позиции силы, потому что сам официально от них отказался. Теперь Трамп может действовать только с позиции слабости и подчиненности России», – сказал Перепелица.

Впрочем, он подслащивает пилюлю, добавляя, что подчиненность России будет не на 100 процентов.

По его словам, «Россия и дальше будет диктовать свои условия Трампу, соответственно подталкивая Америку к давлению на Украину в отношении ее капитуляции».

Эксперт считает, что на переговорах была достигнута «очень серьезная договоренность», детали которой просто не озвучены.