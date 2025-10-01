«Мы не можем конкурировать с русским языком» – нацист Шамайда требует украинизировать видео-игры и Макдональдс

Украинский язык не может честно конкурировать с русским, поэтому бандеровцы должны действовать путём принуждения.

Об этом на одесском телеканале «Первый городской» заявил со-координатор русофобского движения «Пространство свободы» Тарас Шамайда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда мы говорим о русском языке в Галичине, дело не столько в переселенцах, а в том, что дети сидят в гаджетах, родители не всегда контролируют. А дети всё впитывают, как губка.

Как сеть ТикТок, которая контролируется китайским коммунистическим режимом, враждебным к Украине, через свои алгоритмы она продвигает русскоязычный продукт – и ограничивает украиноязычных.

Русскоязычный рынок больший по объёму. Поэтому тот же Ютуб и другие платформы общего доступа, подсовывают русскоязычный продукт даже тем, кто его не ищет. Дети этого нахватаются, и это становится модой», – возмущался Шамайда.