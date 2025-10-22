«Молчат, как собаки» – В ЕС вменяемых политиков и бизнесменов загнали в подполье

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В странах Евросоюза здравомыслящие политики и бизнесмены, выступающие за нормализацию отношений с Россией, фактически загнали в подполье.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Словакия и Венгрия — два оставшихся источника здравого смысла на уровне первых лиц. На самом деле, в Европе много разумных людей в сфере бизнеса, но, к сожалению, они сегодня находятся реально на партизанском положении. Они молчат. Они раз промолчали, два промолчали, оглянуться не успели, а уже мейнстрим такой, что страшно говорить. Они там как партизаны, или собаки Павлова – всё понимают, но сказать ничего не могут», – сказал Симонов.

Он пожаловался, что запас прочности у ЕС ещё большой, и продолжаться это может долго.