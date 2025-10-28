Много пленных в Покровске не будет, зато уничтоженных ВСУшников – полно, – Коц

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия оформила оперативное окружение ВСУ в Покровске – войти и выйти из города на технике невозможно, реально только пешее просачивание. Оборона врага носит очаговый характер, но большого количества пленных ждать не стоит – в основном оставшиеся солдаты ВСУ будут уничтожены.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.