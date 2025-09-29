Мировые СМИ поехали в новые регионы РФ. МИД Украины истерит и угрожает

Игорь Шкапа.  
29.09.2025 08:57
  (Мск) , Киев
Украина


Мировые медиа посещают новые регионы России, чтобы своими глазами увидеть, что здесь происходит.

На Украине ожидаемо негодуют и грозят журналистам последствиями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В ярости от информации о том, что ряд международных СМИ приняли участие в пропагандистском пресс-туре на оккупированные территории Украины, организованном Министерством обороны России. Каждый его участник нарушил международное право и национальное законодательство Украины, пересек неконтролируемый участок нашей государственной границы, и им грозят правовые последствия, включая запрет на въезд», – написал в своем микроблоге спикер МИД Украины Григорий Тихий.

Он грозит, что СМИ, принявшие участие в пресс-туре, «столкнутся с далеко идущими последствиями для своей репутации и деятельности на Украине».

«Я уже инициировал необходимую идентификацию списка СМИ и их участников, чтобы гарантировать, что они столкнутся с последствиями, описанными выше», – истерит представитель украинского министерства.

Бандеровский режим не так давно сам завозил корреспондентов западных и либеральных медиа на оккупированную территорию Курской области во время вторжения ВСУ.

