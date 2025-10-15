Минпромторг постарался: Россия после СВО останется без специалистов по дронам – эксперт

Максим Столяров.  
15.10.2025 17:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1214
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если не развивать гражданские БПЛА, то после окончания СВО российские инженеры и дроноводы разбегутся по Азии в поисках работы.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил гендиректор ООО «Авиановации» Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если не развивать гражданские БПЛА, то после окончания СВО российские инженеры и дроноводы разбегутся...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Минпромторг объявил о резком сокращении финансирования государственного гражданского заказа на беспилотные летательные аппараты», – попросил прокомментировать ведущий.

«Это не заденет тех, кто снабжает фронт, это касается исключительно гражданского госзаказа, то есть это МЧС, пожарные и все остальные.

Был план, что сейчас у нас беспилотники разовьются, и поэтому гражданское потребление также возрастет. Но все эти планы разбились о суровую реальность, где есть законодательство, введенное нами же, которое запрещает полеты везде абсолютно всего», – отметил Товкач.

Он пожаловался, что весь мир развивает гражданские БПЛА – например, в Китае тяжёлые беспилотники уже используются вместо подъёмных кранов.

«У нас нет вообще никакого законодательного базиса, который бы как-то разрешил кому-либо использовать беспилотник вот в такой роли.

Наш Воздушный кодекс не менялся с 90-х годов. Как результат – гражданская сфера никуда не едет, она остается все в том же дремучем состоянии.

Да, оборонка у нас цветет и пахнет. Вопрос, куда эти люди денутся, когда закончится СВО – скорее всего, разбегутся по Азии. Китай активно переманивает наших специалистов прямо сейчас.

И после СВО люди просто подумают, а что им делать здесь, где ничто никуда не едет, где Минпромторг открыто говорит, что он не будет поддерживать отечественных разработчиков, и будет все свои деньги сливать на импортеров.

Те люди, которые что-то умеют, они зачем вообще здесь будут оставаться? И что им здесь ловить? Тем более, что отечественного рынка гражданских беспилотников нет, а после СВО останется только он», – жаловался эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить