Минпромторг постарался: Россия после СВО останется без специалистов по дронам – эксперт

Если не развивать гражданские БПЛА, то после окончания СВО российские инженеры и дроноводы разбегутся по Азии в поисках работы.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил гендиректор ООО «Авиановации» Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Минпромторг объявил о резком сокращении финансирования государственного гражданского заказа на беспилотные летательные аппараты», – попросил прокомментировать ведущий.

«Это не заденет тех, кто снабжает фронт, это касается исключительно гражданского госзаказа, то есть это МЧС, пожарные и все остальные. Был план, что сейчас у нас беспилотники разовьются, и поэтому гражданское потребление также возрастет. Но все эти планы разбились о суровую реальность, где есть законодательство, введенное нами же, которое запрещает полеты везде абсолютно всего», – отметил Товкач.

Он пожаловался, что весь мир развивает гражданские БПЛА – например, в Китае тяжёлые беспилотники уже используются вместо подъёмных кранов.