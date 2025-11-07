МИД Чехии: Прага готовит рождественский подарок Путину

Олег Кравцов.  
07.11.2025 09:52
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1895
 
В следующем году новая правящая коалиция в Чехии сократит военную помощь Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Politico, приводя слова вероятного главы МИД Чехии Филипа Турека, лидера партии «Автомобилисты», которая вошла в коалицию и получает под свое управление МИД.

Так, Турек говорит, что его страна «будет сохранять обязательства по НАТО и приверженность международному праву», но при этом сделал существенную оговорку.

«[Новое правительство] отдаст приоритет дипломатическим усилиям по прекращению войны на Украине и снижению рисков конфликта в Европе, перейдя от военной помощи, финансируемой из национального бюджета, к гуманитарной поддержке и сосредоточившись на потребностях Чехии в сфере безопасности», – заявил политик.

Этими словами остался недоволен пока еще действующий министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, чья правоцентристская платформа потерпела поражение на выборах в октябре.

«Ограничение чешской военной помощи Украине — это новость, которая, несомненно, принесет большую радость российским солдатам на передовой. Будем считать это рождественским подарком [нового премьера] Бабиша Владимиру Путину», – печалится уходящий министр.

А вот Турек говорит, что новое чешское правительство будет взаимодействовать с Москвой, «руководствуясь прагматичной защитой национальных интересов», и избегать «эскалации, которая могла бы поставить под угрозу энергетическую безопасность или экономическую стабильность Чехии».

При этом Politico отмечает, что основной план ЕС по финансированию Киева в следующем году основан на использовании замороженных российских активов, которые в настоящее время находятся в Бельгии.

«Брюссель пока решает, поддерживать ли эти меры, и пока неясно, будет ли Прага против такого шага», – добавляет издание.

