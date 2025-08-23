Майк Пенс: Нужны «адские санкции», нельзя отдавать Украину русским

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Высказывания американских политиков на ТВ свидетельствуют – там нет дискуссии о компромиссе с Россией, но есть желание давить на Москву, чтобы принудить Владимира Путина подписать устраивающее Запад соглашение по Украине.

К принятию «адских санкций» призвал эфире «NewsNation» бывший соратник Дональда Трампа, вице-президент в период его первой каденции Майк Пенс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пришло время Сенату США принять жесткие вторичные санкции против России, положить их на стол президента и позволить ему подписать их. Мы должны дать понять Владимиру Путину, что его страна и экономика столкнутся с серьезными последствиями, если он не пойдет на мирные переговоры», – сказал Пенс.

«Я очень сомневаюсь, что мы добьемся какого-либо прогресса на переговорах. Я действительно верю, что в глубине души Путин не хочет мира. Он хочет Украину. И Путин не прекратит, пока его не остановят. И введение вторичных санкций, даже если он продолжит активно проводить дипломатический курс, – это самый верный путь к мирному и долгосрочному решению», – добавил экс-вице-президент.

Глава Госдепа Марко Рубио ранее признал, что введение вторичных санкций против России прервет переговоры с Кремлем на ближайшие полтора года и активизирует боевые действия.