Любой прорыв русских в Донбассе грозит стать катастрофическим для нас – украинский аналитик
ВС РФ продолжают развивать наступление в восточной части Запорожской области.
Об этом в эфире телеканала «Новости Приазовья», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский военный аналитик, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XX» Павел Лакийчук.
«Они [ВС РФ] будут стараться и дальше продвигаться к трассе Запорожье-Донецк», – сказал эксперт.
Он жалуется, что смена украинского командования на этом направлении и ротации не приводят к результатам.
«Здесь хороших новостей, к сожалению, нет», – признает гость эфира.
По его словам, переброска сюда дополнительных сил ВСУ может аукнуться печальными последствиями, в частности, обрушением фронта в Донбассе.
«Прорыв любой может стать не просто трагическим, а катастрофическим», – предупреждает Лакийчук.
