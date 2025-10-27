«Коррупция, приписки, имитация»: киевский политолог объяснил, «почему Россия упустила Украину»

Из-за допущенных Москвой ошибок и в целом плохой организации политики влияния Украина превратилась в восточную часть западного мира.

Об этом в эфире своего блога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Подписчики поинтересовались у него, «почему Путин упустил Украину».

«Спросите у кого-то из российских политологов. Это коррупция, приписки, самодурство, имитация. Это самые мягкие слова, наверное, которыми можно охарактеризовать российскую политику в Украине до 2014 года.

Политика Запада была такой же. Но Запад технологичней, он построил более широкие сети лояльности. У него, безусловно, лучшая картинка, лучший образ жизни, который они предлагают. И он был более гибким, технологичным с точки зрения информационных технологий.

Поэтому, конечно, украинское общество медленно перекатилось в прозападное общество. И сегодня по настроениям украинское общество – это восточная часть западного мира. В основной своей массе, конечно», – рассуждал Бортник.