«Коррупция, приписки, имитация»: киевский политолог объяснил, «почему Россия упустила Украину»

Игорь Шкапа.  
27.10.2025 17:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 894
 
Дзен, Запад, Майдан, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Из-за допущенных Москвой ошибок и в целом плохой организации политики влияния Украина превратилась в восточную часть западного мира.

Об этом в эфире своего блога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за допущенных Москвой ошибок и в целом плохой организации политики влияния Украина превратилась в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Подписчики поинтересовались у него, «почему Путин упустил Украину».

«Спросите у кого-то из российских политологов. Это коррупция, приписки, самодурство, имитация. Это самые мягкие слова, наверное, которыми можно охарактеризовать российскую политику в Украине до 2014 года.

Политика Запада была такой же. Но Запад технологичней, он построил более широкие сети лояльности. У него, безусловно, лучшая картинка, лучший образ жизни, который они предлагают. И он был более гибким, технологичным с точки зрения информационных технологий.

Поэтому, конечно, украинское общество медленно перекатилось в прозападное общество. И сегодня по настроениям украинское общество – это восточная часть западного мира. В основной своей массе, конечно», – рассуждал Бортник.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить